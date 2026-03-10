Sylvester Stallone steigt ins Rambo-Prequel ein

„Rambo“-Fans können sich auf ein Comeback freuen. Diesmal ohne Sylvester Stallone vor der Kamera, aber mit ihm direkt hinter den Kulissen.

Stallone, der die Figur seit den 1980er-Jahren geprägt hat, war bisher Drehbuchautor und führte 2008 Regie. Jetzt übernimmt er erstmals die Produzentenrolle. Neben ihm sind unter anderem Anthony und Joe Russo, die Macher der Marvel-Hits, als Executive Producer beteiligt.

Die Story erzählt die Ursprünge von John Rambo, dem Charakter, den Stallone in „First Blood“ zum Leben erweckte. Für ihn steht die Figur für Durchhaltevermögen, Überleben und die Narben des Krieges. Die Legende wird jetzt von einer neuen Generation weitergetragen – Stallone behält dabei aber ein wachsames Auge auf den Kultcharakter, der bald neu auf die Leinwand kommt.