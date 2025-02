Erste Szene aus The Walking Dead: Dead City

Rund 1,5 Jahre nach dem Start der ersten Staffel nimmt auch die zweite Staffel von „The Walking Dead: Dead City“ weiter Form an. Ein neuer Teaser gibt nun einen ersten Einblick, worauf sich Fans freuen können.

„Zurück im New Yorker Groove“ – so lautet die Botschaft des Clips, der die Auftaktszene der neuen Staffel zeigt. In der düsteren Strassenkulisse New Yorks streift ein Streuner umher, bis ihn ein Geräusch aufschreckt. Plötzlich springen zwei Personen aus einem Fahrzeug und schlagen ihn nieder. Das Fahrzeug kehrt daraufhin in eine Einrichtung zurück – begleitet von einer Horde Zombies, die in einer Art Tank gelagert werden, während grünliches Wasser durch eine Röhre fliesst.

Was es mit dieser mysteriösen Szenerie auf sich hat, erfahren Fans am 4. Mai 2025, wenn „The Walking Dead: Dead City“ auf AMC und AMC+ zurückkehrt.