Neue Szenen aus Spider-Man: Brand New Day

Fans warten gespannt auf den Kinostart von „Spider-Man: Brand New Day“. Neue TV-Spots liefern bislang unveröffentlichtes Material und geben einen ersten Vorgeschmack auf die kommenden Action-Szenen.

New 'Control' TV Spot for #SpiderManBrandNewDay with new footage of Scorpion and Sadie Sink's character.

Plus more Spider-Man swinging. pic.twitter.com/ScIhe0wd3S — ClipMania01 (@YT_ClipMania01) July 14, 2026

Die neuen Clips zeigen Spider-Man in frischen Action-Szenen über den Dächern der Stadt. Peter Parker bekommt es dabei mit mehreren bekannten Gegnern zu tun, darunter Hulk, Scorpion und die Organisation The Hand. Gleichzeitig deuten die Aufnahmen an, dass hinter den Angriffen eine bislang unbekannte Person die Fäden zieht. Wer sich tatsächlich hinter dem geheimnisvollen Drahtzieher verbirgt, bleibt vorerst offen und dürfte bis zum Kinostart für reichlich Spekulationen sorgen.

„Spider-Man: Brand New Day“ startet am 29. Juli in den Kinos. Bis dahin könnten weitere Trailer und TV-Spots neue Hinweise liefern und die Diskussionen in der Fan-Community weiter anheizen. Schliesslich gehört das Rätseln für viele fast genauso zum Marvel-Erlebnis wie der Film selbst.