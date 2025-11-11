Tales From ’85 bringt Stranger Things in animierter Form zurück

Die Hit-Serie von Netflix geht zwar jetzt mit der fünften Staffel zu Ende, doch Hawkins lebt weiter. Der Streaming-Riese hat kürzlich erste Einblicke in das kommende Spin-off „Tales From ’85“ gegeben.

2026 ist es mit „Stranger Things“ noch nicht zu Ende. Auch wenn das Serien-Finale bereits nah ist, ist der Abschied von Hawkins noch nicht endgültig. Netflix veröffentlicht 2026 eine animierte Serie, die die Welt der Duffer-Brüder erweitern soll. Als Setting dient ein eisiger Winter im Jahr 1985, in dem unsere Lieblingscharaktere erneut einer mysteriösen Bedrohung gegenüberstehen.

Showrunner Eric Robles verspricht, die Magie von Hawkins auf eine neue Art“ einzufangen. Dafür nutze das Team die kreative Freiheit, die eine animierte Serie zu bieten hat. Schliesslich gilt: Wenn alles gezeichnet ist, kann wirklich alles passieren.