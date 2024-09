Das Tamagotchi erhält eine besondere Neuauflage

Das „Tamagotchi“ begleitet bereits mehrere Generationen. Das Spielzeug-Ei bekommt jetzt eine besondere Neuauflage spendiert. Diese ist einem echten Ei so nah wie noch nie und dadurch umweltfreundlicher als die Plastik-Vorgänger.

Bandai Namco bringt am 8. Februar 2025 ein neues „Tamagotchi Original“ heraus, das aus recycelten Eierschalen besteht und in einer Verpackung aus Recyclingpapier kommt, was dem Gerät eine einzigartige Textur verleiht.

Das Kult-Ei bleibt der Originalprogrammierung aus den 1990er-Jahren treu. Spieler können sich wie gewohnt um das „Tamagotchi“ kümmern, es füttern, Krankheiten heilen und ein Minispiel spielen. Es kann zudem als modisches Accessoire an Kleidung oder Taschen getragen werden.

Das erste „Tamagotchi“ erschien im Jahr 1996 in Japan und fand bereits 1997 seinen Weg nach Europa.