Taylor Swift feiert Toy Story 5 mit neuem Song

Taylor Swift ist Teil von „Toy Story 5“ und steuert einen neuen Originalsong zum kommenden Pixar-Abenteuer bei.

Fans hatten es bereits vermutet, nun ist es offiziell: Taylor Swift veröffentlicht mit „I Knew It, I Knew You“ einen neuen Song für „Toy Story 5“. Der Titel entstand gemeinsam mit Produzent Jack Antonoff, greift musikalisch Elemente ihrer Country-Wurzeln auf und begleitet die Geschichte von Cowgirl Jessie. Der Song erscheint am 5. Juni, der Kinostart des Films folgt am 19. Juni.

Inhaltlich dreht sich „Toy Story 5“ um das Thema „Toys vs. Tech“. Mit dem Tablet Lilypad hält eine neue Figur Einzug in Bonnies Alltag und sorgt dafür, dass ihre Spielzeuge zunehmend in den Hintergrund geraten. Der Konflikt spiegelt eine Entwicklung wider, die viele Familien kennen: Digitale Geräte gehören für zahlreiche Kinder heute schon selbstverständlich zum Alltag.