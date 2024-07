Teaser-Trailer zu Arise from the Shadow

Im Rahmen der „Anime Expo 2024“ wurde ein neuer Teaser-Trailer zu „Solo Leveling: Arise from the Shadow“ präsentiert und damit der Countdown bis zur zweiten Staffel eingeläutet.

„Solo Leveling“ kehrt mit der zweiten Staffel zurück. Während der Messe sprachen die Synchronsprecher Taito Ban und Aleks Le sowie Produzent Atsushi Kaneko über die Produktion und haben verraten, dass Shunsuke Nakashige als Regisseur zurückkehrt. Noboru Kimura ist Hauptautor, und Tomoko Sudo übernimmt das Charakterdesign.

„Solo Leveling: Arise from the Shadow“ soll Ende 2024 oder Anfang 2025 Premiere feiern – ein genaues Datum ist bisher nicht bekannt.

In der offiziellen Beschreibung zu „Solo Leveling“ heisst es:

„Man sagt, dass alles, was einen nicht umbringt, stärker macht, aber das trifft nicht auf den schwächsten Jäger der Welt, Sung Jinwoo, zu. Nachdem er in einem hochrangigen Dungeon brutal von Monstern abgeschlachtet wurde, kam Jinwoo mit dem System zurück, einem Programm, das nur er sehen konnte und das ihn in jeder Hinsicht aufsteigen liess. Jetzt ist er darum bemüht, die Geheimnisse hinter seinen Kräften und dem Verlies, das sie hervorgebracht hat, zu entdecken.“