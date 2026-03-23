Teaser-Video zu Sonic the Hedgehog 4

Paramount hat den ersten Teaser zu „Sonic the Hedgehog 4“ veröffentlicht und macht damit klar: Die Reihe geht in die nächste Runde.

Der Titel steht fest, ebenso die Besetzung. Neben Sonic sind auch Dr. Robotnik (Jim Carrey), Knuckles (Idris Elba) und Tails wieder dabei. Für viele Fans dürfte vor allem Shadow interessant sein, der erneut von Keanu Reeves gesprochen wird. Ausserdem werden Amy Rose und Metal Sonic angedeutet – ein bekannter Gegenspieler aus den Spielen.

Neu im Cast sind unter anderem Ben Kingsley, Nick Offerman sowie Richard Ayoade und Matt Berry. Welche Rollen sie übernehmen, ist noch nicht bekannt. Regie führt wieder Jeff Fowler, der die Filme seit dem ersten Teil begleitet.

Der Kinostart ist aktuell für den 19. März 2027 geplant. Ein Spin-off ist für Ende 2028 angekündigt.