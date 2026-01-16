Ted ist zurück und die Highschool wird wieder zum Chaos

Der freche Teddybär mischt das Senior Year auf

Der freche Teddybär „Ted“ ist zurück und mischt sich dieses Mal mitten im amerikanischen Highschool-Wahnsinn der 90er mit.

Der Trailer zu „Ted Season 2“ zeigt: Ted kennt noch immer keine Filter. Zusammen mit seinem besten Freund John stürzt er sich ins letzte Highschool-Jahr, inklusive peinlicher Momente, chaotischer Entscheidungen und dem Versuch, Johns Liebesleben auf Trab zu bringen.

Wer Lust auf 90er-Nostalgie, bissigen Humor und eine Portion Teddybär-Wahnsinn hat, sollte einschalten. „Ted Season 2“ startet am Donnerstag, 5. März, exklusiv auf Peacock.

