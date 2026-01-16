Ted ist zurück und die Highschool wird wieder zum Chaos

Der freche Teddybär „Ted“ ist zurück und mischt sich dieses Mal mitten im amerikanischen Highschool-Wahnsinn der 90er mit.

Der Trailer zu „Ted Season 2“ zeigt: Ted kennt noch immer keine Filter. Zusammen mit seinem besten Freund John stürzt er sich ins letzte Highschool-Jahr, inklusive peinlicher Momente, chaotischer Entscheidungen und dem Versuch, Johns Liebesleben auf Trab zu bringen.

Wer Lust auf 90er-Nostalgie, bissigen Humor und eine Portion Teddybär-Wahnsinn hat, sollte einschalten. „Ted Season 2“ startet am Donnerstag, 5. März, exklusiv auf Peacock.