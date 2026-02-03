Der Teufel trägt wieder Prada

Nach 20 Jahren kehrt „Der Teufel trägt Prada“ zurück und hat die alte Star-Riege wieder mit an Bord.

Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt stehen erneut gemeinsam vor der Kamera. Andy Sachs ist inzwischen Features Editor, Miranda Priestly eine Branchenikone und Emily Charlton sitzt plötzlich auf der anderen Seite der Macht. Alte Dynamiken treffen auf neue Hierarchien.

Auch hinter der Kamera kehrt das Originalteam zurück. Vor der Kamera ergänzen neue Namen wie Lucy Liu oder Simone Ashley den Cast.

Wie der veröffentlichte Trailer zeigt, setzt der Film auf bekannte Stärken: pointierte Dialoge, Machtspiele im Modekosmos und subtile Spitzen. Gleichzeitig greift er aber auch aktuelle Trends auf.

„Der Teufel trägt Prada 2“ soll im Mai 2026 Kino-Premiere feiern.