The Batman II: Kinostart erst 2028

Nach rund sechs Jahren kehrt Batman zurück – mit einem ersten Blick auf Robert Pattinson im neuen Batsuit. Regisseur Matt Reeves zeigt erste Testaufnahmen des überarbeiteten Kostüms und steigert damit die Vorfreude auf die Fortsetzung.

Fans der düsteren DC-Reihe müssen sich jedoch weiter gedulden: „The Batman Part II“ startet voraussichtlich erst am 18. Februar 2028. Zur Besetzung gehören unter anderem Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry und Sebastian Koch. Die Rollen der Stars bleiben geheim, ebenso wie die Handlung. Fest steht nur: Matt Reeves führt erneut Regie und schrieb das Drehbuch gemeinsam mit Mattson Tomlin. Weitere Details zur Story bleiben bislang unter Verschluss.