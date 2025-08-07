The Batman Part II: Dreharbeiten starten Anfang 2026

Robert Pattinson kehrt bald als „Batman“ zurück auf die Leinwand: „The Batman Part II“ geht schon in ein paar Monaten in die Vorproduktion. Der Drehstart ist für den 1. Januar 2026 in London angesetzt.

Im nächsten Kapitel der düsteren Saga, die 2022 mit „The Batman“ begann, werden erneut zahlreiche bekannte Gesichter zu sehen sein, darunter Colin Farrell als der Pinguin, Andy Serkis als Alfred Pennyworth und Jeffrey Wright als Commissioner Gordon.

Die Fortsetzung setzt nach der verheerenden Flut an, die Gotham City im ersten Teil erschütterte. Regisseur Matt Reeves beschreibt Batmans neuen Weg als Reise durch eine noch komplexere, moralisch „grauere“ Welt, die den Fokus auf charaktergetriebene Spannung und visuelles Erzählen weiter vertieft.

Der Kinostart ist für den 1. Oktober 2027 geplant.