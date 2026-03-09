The Boys steuert auf das Finale zu

Der finale Kampf rückt näher – einen ersten Vorgeschmack liefert der neue Trailer zur letzten Staffel von „The Boys“.

Der Clip macht schnell klar, wohin sich die Geschichte entwickelt: Homelander bezeichnet seine Macht als „absolut“ und scheint entschlossen, sie dauerhaft zu sichern. Dafür sucht er Unterstützung bei seinem biologischen Vater Soldier Boy. Gleichzeitig wirkt die Welt der Serie zunehmend instabil, unter anderem in einer Szene im Weissen Haus, in der Homelander mit einem auffällig unheimlichen Grinsen auftaucht.

Auch Figuren aus dem Spin-off Gen V haben im Trailer kurze Auftritte. Und obwohl „The Boys“ mit der fünften Staffel endet, bleibt das Serienuniversum bestehen: Mit „Vought Rising“ ist bereits ein weiteres Spin-off rund um Soldier Boy und Stormfront angekündigt. Fans müssen sich also zwar vom Hauptkapitel verabschieden, die Welt dahinter bleibt jedoch erhalten.

Die fünfte Staffel von „The Boys“ startet am 8. April bei Prime Video.