The Conjuring: Eine Ära geht zu Ende

Die beliebte Horror-Filmreihe „The Conjuring“ geht zu Ende. Warner Bros. hat den Trailer zum vierten und abschliessenden Teil veröffentlicht, in dem Vera Farmiga und Patrick Wilson erneut als das paranormale Ermittlerpaar Ed und Lorraine Warren zu sehen sind.

Der finale Film trägt den Titel „The Conjuring 4: Das letzte Kapitel“ und basiert auf einem der bekanntesten und wahren Fälle der Warrens: der Spukgeschichte rund um die Smurl-Familie in den 1980er-Jahren. Janet und Jack Smurl (gespielt von Rebecca Calder und Elliot Cowan) werden in ihrem Haus in West Pittston, Pennsylvania, von einer finsteren Macht terrorisiert. Der Fall sorgte damals für ein landesweites Medienspektakel und spaltete stark die öffentliche Meinung.

„The Conjuring 4: Das letzte Kapitel“ startet am 4. September 2025 in den Kinos.