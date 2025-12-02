The Conjuring soll weitergehen

Die „The Conjuring“-Filme haben über viele Jahre hinweg sowohl für Gänsehaut als auch für Spin-offs gesorgt. Nun wird es Zeit, die Akten wieder hervorzuholen.

Nach dem grossen Erfolg von „The Conjuring: Last Rites“ hat Warner Bros. grünes Licht für einen neuen Prequel-Film gegeben. Nähere Details zu dem Projekt sind bisher noch unter Verschluss, bekannt sei laut Berichten aber schon, dass die Franchise-Veteranen Richard Naing und Ian Goldberg erneut für das Drehbuch zuständig sind.

Die grosse Frage ist, ob Vera Farmiga und Patrick Wilson, die bereits seit mehr als 10 Jahren in die Rollen von Ed und Lorraine Warren schlüpfen, zurückkehren oder in irgendeiner Form mitwirken werden.