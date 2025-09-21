The Dark Crystal kehrt zurück

Der visionäre Puppenfilm von 1982 kehrt zurück: Fathom Entertainment hat einen neuen Trailer zum Re-Release von „The Dark Crystal“ veröffentlicht – einem legendären Fantasy-Abenteuer von Jim Henson.

Henson hauchte dem Meisterwerk neues Leben ein und entführte das Publikum in „eine andere Welt, eine andere Zeit … im Zeitalter der Wunder“. Die Geschichte erzählt von einem uralten Kristall, der vor langer Zeit zerbrach und damit eine Ära des Chaos einleitete. Angeführt von der finsteren Rasse der Skeksis herrscht Dunkelheit über das Land Thra. Doch Hoffnung keimt auf, als der Gelfling-Waise Jen – von den weisen Mystics in Abgeschiedenheit grossgezogen – den Auftrag erhält, den verlorenen Splitter zu finden. Nur so kann der Kristall geheilt und das Gleichgewicht im Universum wiederhergestellt werden.

Die Sonderaufführungen im Kino sind Teil der Feierlichkeiten zum 70-jährigen Jubiläum der Jim Henson Company – und versprechen, sowohl langjährige Fans als auch eine neue Generation von Zuschauern in ihren Bann zu ziehen.