The Fantastic Four: First Steps: Promo-Clip rückt H.E.R.B.I.E. ins Rampenlicht

Während manche Marvel-Fans bei Serien wie „Ironheart“ noch skeptisch sind, ob sie den Erwartungen gerecht wird, herrscht bei „The Fantastic Four: First Steps“ weit mehr Zuversicht – viele glauben, dass der Film ein echter Hit werden könnte.

Marvel Studios hat einen neuen Promo-Spot veröffentlicht, der dieses Mal den charmanten Roboter H.E.R.B.I.E. in den Mittelpunkt rückt, das neueste Mitglied dieser Familie.

In der offiziellen Beschreibung heisst es:

„Vor dem lebendigen Hintergrund einer vom Retro-Futurismus der 1960er Jahre inspirierten Welt stellt The Fantastic Four: First Steps Marvels erste Familie vor – Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Invisible Woman, Johnny Storm/Human Torch und Ben Grimm/The Thing –, die sich ihrer bisher grössten Herausforderung stellen müssen.“

„The Fantastic Four: First Steps“ feiert am 24. Juli 2025 Kino-Premiere.