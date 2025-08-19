The Hunt for Gollum: Neues zum Herr der Ringe-Abenteuer

Im Rahmen des „For the Love of Fantasy“-Events in London wurden neue Details zum kommenden „Herr der Ringe“-Film bekannt. Fans dürfen sich dabei möglicherweise auf ein Wiedersehen mit beliebten Figuren freuen.

Produzent Peter Jackson arbeitet derzeit an „The Hunt for Gollum“, der im Dezember 2027 in die Kinos kommen soll. Schauspieler Ian McKellen liess mit einem Augenzwinkern durchblicken, dass sowohl sein Charakter Gandalf als auch Frodo Teil der Handlung sein könnten.

Warner Bros. Discovery-CEO David Zaslav bezeichnete das Projekt als eine der bedeutendsten Produktionen des Studios – auf einer Stufe mit neuen Filmen zu „Batman“, „Superman“ und „Harry Potter“. Der Drehstart ist für Anfang bis Mitte 2026 geplant.