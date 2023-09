The Last of Us 2: Serie verzögert sich wegen Streik

In Hollywood herrscht derzeit eine bemerkenswerte Ruhe, bedingt durch den Doppelstreik von Drehbuchautoren und Schauspielern seit dem 14. Juli 2023. Diese Ausnahmesituation wirkt sich auch auf die Produktion der zweiten Staffel von „The Last of Us“ aus, die von den Fans sehnsüchtig erwartet wird.

Die erste Staffel von „The Last of Us“ feierte einen gigantischen Erfolg und wurde mit nicht weniger als 25 „Emmy“-Nominierungen belohnt. Das Publikum sehnt sich daher ungeduldig nach der Fortsetzung.

In einem exklusiven Interview mit Entertainment Weekly enthüllte der Schöpfer und Showrunner Neil Druckmann, dass die zweite Staffel bereits umfassend skizziert und das Drehbuch für die erste Episode rechtzeitig bei HBO eingereicht wurde – buchstäblich in der letzten Nacht vor Beginn des Doppelstreiks. Die tatsächliche Produktion kann jedoch erst in Gang kommen, wenn die aktuellen Streikmassnahmen beendet sind.