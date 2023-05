The Last of Us ist die meistgesehene Serie bei HBO Max

„The Last of Us“ ist nicht nur als Videospielreihe beliebt, auch die HBO-Serie kommt bei den Fans sehr gut an.

Die Serie zu „The Last of Us“ ist sehr beliebt und hat bereits über 30 Millionen Zuschauer auf HBO Max begeistert. Damit ist die Produktion die meistgesehene Serie des Dienstes in Europa und Lateinamerika. Eine zweite Staffel ist bereits in der Planung, die Produzenten haben aber schon angedeutet, dass es auch eine dritte Staffel geben könnte.

Das alles wird sich zwar noch über die kommenden Jahre hinwegziehen, doch die erste Staffel erscheint voraussichtlich im Juli auf physischen Medien wie Blu-ray and DVD.