The Last of Us: Neil Druckmann verlässt das Team

Neil Druckmann hat mit zwei herausragenden Staffeln von „The Last of Us“ Massstäbe gesetzt. Vor der dritten Staffel zieht sich der Co-Schöpfer jedoch aus der kreativen Arbeit an der Serie zurück.

Künftig möchte sich Druckmann ganz auf Naughty Dog und die dort entstehenden Projekte konzentrieren, darunter das Spiel „Intergalactic: The Heretic Prophet“. Auf seine Zeit bei der Serie blickt er mit Stolz zurück und bezeichnet die Arbeit an den ersten beiden Staffeln als Höhepunkt seiner Karriere.

Auch Autorin und Produzentin Halley Gross verlässt die Serie, um sich neuen Projekten zu widmen. Beide bleiben „The Last of Us“ jedoch weiterhin als Executive Producer verbunden.

Die kreative Leitung der Serie übernimmt künftig Craig Mazin, der versprach, die hohe Qualität der ersten beiden Staffeln auch ohne Druckmann und Gross fortzuführen.