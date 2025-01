The Last of Us: Neuer Teaser-Trailer zur 2. Staffel

Die Fans von „The Last of Us“ können sich auf eine weitere emotionale und spannende Staffel freuen und sie müssen nicht einmal mehr lang warten.

Bereits im April soll die zweite Staffel Premiere feiern. Ein neuer Teaser stellt mit Abby Anderson einen neuen Charakter vor und erlaubt einen weiteren Blick auf die Geschehnisse.

Die zweite Staffel setzt fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel an und thematisiert vor allem die Entwicklung der Beziehung zwischen Joel und Ellie.

Die Produktion hat am 12. Februar 2024 begonnen und steht ab April 2025 bei Max zur Verfügung. Fans können sich auf eine ereignisreiche Fortsetzung von Joels und Ellies Reise freuen.