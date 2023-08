The Last of Us: Schöpfer wären für Spin-offs zu haben

Die erste Staffel der HBO-Serienadaption von „The Last of Us“ kam bei den Fans sehr gut an. Die Spiele bieten aber noch immer so viel Stoff, dass es sicherlich noch Raum für Spin-offs gibt. Das kreative Team könnte sich das sogar vorstellen.

In einem Interview mit The Wrap sprachen die „The Last of Us“-Showrunnern Craig Mazin und Neil Druckmann kürzlich über die Serie. Dabei kam auch das Thema Spin-offs zur Sprache und es scheint so, als werden diese nicht ausgeschlossen, allerdings nur unter einer bestimmten Voraussetzung.