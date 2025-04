The Last of Us: Serie um dritte Staffel verlängert

Nicht nur die Spielreihe, auch die Serie von „The Last of Us“ ist weltweit äusserst erfolgreich. Um das zu feiern, hat HBO die Hit-Serie bereits vor dem Start der zweiten Staffel um eine Dritte verlängert.

In Kürze startet die zweite Staffel von „The Last of Us“, nachdem die erste Staffel im Jahr 2023 bereits ein riesiger Erfolg war. Die besagte Serie basiert auf dem gleichnamigen Videospiel aus den Jahren 2013 und 2020. Die Handlung ist so umfangreich, dass die Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann schon früh entschieden, die Handlung auf mehrere Staffeln zu verteilen, um die Geschichte vollständig erzählen zu können – ganz zur Freude der Fans.

Falls ihr das erste Mal von „The Last of Us“ hört: Die Geschichte spielt in einer postapokalyptischen Welt, die von einer Pilzinfektion verwüstet wurde, die Menschen in zombieähnliche und äusserst gefährliche Kreaturen verwandelt.