The Last of Us: Staffel 3 wird die längste

Nach dem Finale der zweiten Staffel von „The Last of Us“ warten Fans gespannt auf Nachschub – und das Warten könnte sich lohnen. Laut Showrunner Craig Mazin soll die kommende dritte Staffel die bisher längste der Serie werden.

In einem Interview verriet Mazin, dass die neue Staffel deutlich umfangreicher ausfallen soll als die vorherige:

„Wir spielen noch ein bisschen damit herum – das ist im Moment noch ein kleines Betriebsgeheimnis. Aber ich kann sagen, dass die dritte Staffel länger sein wird als die zweite. Sie wird eher mit der ersten Staffel vergleichbar sein. Mehr für euer Geld.“

Wie viele Episoden es am Ende tatsächlich werden, bleibt vorerst geheim. Staffel 1 umfasste neun Folgen, Staffel 2 dagegen nur sieben. Ob die dritte Staffel diese Zahl übertreffen wird, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Mit einer Premiere ist nicht vor 2027 zu rechnen.