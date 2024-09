The Last of Us: Vollständiger Trailer zur 2. Staffel

HBO feierte kürzlich den „The Last of Us Day“ und beschenkte die Fans, die sehnlichst auf die zweite Staffel der Serie warten, mit einem ersten vollständigen Trailer.

Am 26. September 2024 feierte HBO den „The Last of Us Day“ und markiert dabei den Tag, an dem der Ausbruch im Spiel seinen Höhepunkt erreichte.

Die zweite Staffel setzt fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel ein und zeigt, wie Joel und Ellie erneut in gefährliche Konflikte geraten. Neben bekannten Charakteren tauchen auch neue Figuren wie Dina und Abby auf. Zudem werden ikonische Szenen aus dem Spiel aufgegriffen, darunter der Moment, in dem Joel Ellie das Gitarre spielen beibringt.

Die Veröffentlichung der zweiten Staffel von „The Last of Us“ ist für 2025 geplant, ein genaues Datum steht jedoch noch aus.