The Last Witch Hunter erhält Fortsetzung von Lionsgate

Lionsgate arbeitet gerade an einem weiteren Highlight für Fans von Action-Filmen, gepaart mit Horror und Fantasy.

Das Medienunternehmen plant derzeit eine Fortsetzung zu „The Last With Hunter“ mit Vin Diesel und Michael Caine. Diesel soll erneut in die Rolle des unsterblichen Hexenjägers Kaulder schlüpfen, während Caine wohl abermals als weiser Dolan an seiner Seite stehen soll.

„The Last Witch Hunter“ erzählt von einem Mann, der als letzte Verteidigungslinie zwischen der Menschheit und finsteren Hexenzirkeln agiert. Der Film entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem echten Publikumsmagneten und gehört auch heute noch zu den meistgesehenen Produktionen auf Netflix.

Details zur Story und zum Release-Termin stehen noch aus, aber da sich das Projekt noch in der frühen Entwicklungsphase befindet, werden sich Fans noch ein Weilchen gedulden müssen.