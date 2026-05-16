The Legend of Zelda-Film zieht vor

Oft müssen Gamer und Filmfans mit Verschiebungen leben. Beim Live-Action-Film zu „The Legend of Zelda“ macht Nintendo jetzt allerdings überraschend Tempo. Statt wie bisher geplant im Mai 2027 soll der Film schon Ende April in die Kinos kommen.

Über X (ehemals Twitter) verkündete Nintendo-Legende Shigeru Miyamoto den neuen Starttermin der Realverfilmung von The Legend of Zelda. Weltweit soll der Film nun bereits am 30. April 2027 starten, also eine Woche früher als ursprünglich angekündigt. Einen konkreten Grund für die Änderung gibt es bislang nicht.

Interessant dabei: Ursprünglich war der Kinostart sogar schon für März 2027 angesetzt, bevor Nintendo den Release auf Mai verschoben hatte. Damals sprach das Unternehmen davon, mehr Zeit für die Produktion nutzen zu wollen. Dass der Termin nun wieder nach vorne rückt, deutet darauf hin, dass das Projekt intern offenbar gut vorankommt. Ein kleiner Speedrun Richtung Kinostart also.