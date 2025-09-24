The Mandalorian and Grogu kehren zurück

Der brandneue Trailer zu „The Mandalorian and Grogu“ ist endlich erschienen – und schon nach wenigen Stunden sammelte er Millionen von Aufrufen. Die Vorfreude der Fans ist entsprechend riesig.

Am 22. Mai 2026 kehrt das beliebte Duo zurück, diesmal jedoch spektakulär auf die grosse Leinwand. Der Film setzt die Handlung der gefeierten Serie fort und verspricht eine Mischung aus Action, Spannung und emotionalen Momenten zu werden – gepaart mit einer kleinen Portion Humor.

Pedro Pascal schlüpft erneut in seine Rolle als Din Djarin. Neu im Cast sind Sigourney Weaver und Jeremy Allen White, die für zusätzliche Starpower sorgen. Das Projekt wird von Jon Favreau inszeniert, ausserdem ist er zusammen mit Dave Filoni für das Drehbuch verantwortlich.