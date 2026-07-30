The Mandalorian and Grogu startet im Streaming neu durch

Nach einem verhaltenen Kinostart feiert „The Mandalorian and Grogu“ zumindest im Streaming einen spürbaren Erfolg.

Der aktuelle „Star Wars“-Film spielte weltweit rund 345 Millionen US-Dollar ein und blieb damit hinter den Erwartungen zurück. Im Heimkino zeichnet sich nun jedoch ein anderes Bild ab: Zum Start auf Fandango kletterte das Abenteuer um Din Djarin und Grogu direkt an die Spitze der Wochencharts. Das spricht dafür, dass viele Fans lieber auf die Streaming-Veröffentlichung gewartet haben, anstatt den Film im Kino zu sehen.

Während die Kritiken gemischt ausfielen, bewertete das Publikum den Film deutlich positiver. Auf Rotten Tomatoes erreicht „The Mandalorian and Grogu“ derzeit eine Publikumswertung von 87 Prozent, während die Kritiker bei 60 Prozent liegen.