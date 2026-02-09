The Mandalorian & Grogu melden sich mit Super-Bowl-Spot zurück

Kurzer Spot, aber viel Schnee: Disney zeigte beim Super Bowl neue Bilder aus dem kommenden „The Mandalorian & Grogu“-Film.

Das kurze Video zeigt nicht viel Handlung, setzt aber Atmosphäre. Din Djarin und Grogu ziehen durch eine gefrorene Landschaft, begleitet von Tauntauns und einer markanten Erzählerstimme.

Fans bekommen ein Gefühl für Ton und Richtung. Ohne Spoiler, dafür mit viel Raum für Spekulationen. Inhaltlich soll der Film an die dritte Staffel anknüpfen. Nach der Befreiung von Mandalore haben sich Din und Grogu auf Navarro eingerichtet. Din arbeitet nun als freier Agent für die Neue Republik.

„The Mandalorian & Grogu“ soll am 20. Mai 2026 in den Kinos Premiere feiern.