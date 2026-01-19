The Mortuary Assistant: Vom Game ins Kino

Das Indie-Horrorspiel „The Mortuary Assistant“ sorgt bereits seit Jahren für Schlagzeilen und nu schafft es den Sprung auf die grosse Leinwand.

Ein erster Trailer zeigt, wo die Reise hingeht – und es wird heftig. „The Mortuary Assistant“ wurde als Live-Action-Film adaptiert und orientiert sich dabei nah an der Story des Spiels.

Im Mittelpunkt steht Rebecca Owens, frisch examinierte Bestatterin, gespielt von Willa Holland. Ihre erste Nachtschicht läuft, ganz in Horror-Manier, nicht nach Plan. Während sie ihre Routine erledigt, häufen sich verstörende Ereignisse: dämonische Rituale, verdrängte Traumata und die dunklen Geheimnisse ihres Mentors. Ziel der Nacht: durchhalten und nicht von einer dämonischen Entität übernommen werden.

Kinostart ist wohl der 13. Februar 2026.