The Walking Dead: Daryl Dixon: Staffel 3 führt nach Spanien

In der dritten Staffel von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ verschlägt es Daryl und Carol nach Spanien. Ein neu veröffentlichter Trailer gibt einen Vorgeschmack auf die kommenden Episoden und deutet an: Es droht „Gefahr an neuen Orten“.

Der Startschuss fällt im September. Im Trailer sind nicht nur vertraute Gesichter zu sehen, sondern auch ein neuer Charakter, gespielt von Stephen Merchant. Seine Figur behauptet, der letzte Engländer in England zu sein – gestrandet, weil er sein Boot nicht allein segeln kann.

Laut offizieller Beschreibung setzen Daryl und Carol ihre Reise nach Hause fort – zu den wenigen Menschen, die ihnen noch etwas bedeuten. Doch der Weg ist beschwerlich: Immer wieder werden sie auf Abwege geführt, durchqueren fremde Länder und müssen sich neuen, unberechenbaren Bedingungen stellen – und erleben dabei hautnah, wie unterschiedlich die Welt unter dem Einfluss der Walker-Apokalypse geworden ist.

„The Walking Dead: Daryl Dixon“ kehrt am 7. September mit neuen Folgen auf AMC zurück.