The Walking Dead-Star in einem ungewöhnlichen Liebesfilm

Steven Yeun und Kristen Stewart haben sich für einen Indie-Sci-Fi-Romantikfilm zusammengetan. „Love Me“ erscheint Ende Januar. Ein erster Trailer erlaubt nun einen Blick auf die Geschichte.

Der kommende Film erzählt die aussergewöhnliche Liebesgeschichte zwischen einer Boje, verkörpert von Kristen Stewart, und einem Satelliten, gespielt von Steven Yeun. In der offiziellen Beschreibung heisst es:

„Lange nach dem Aussterben der Menschheit erben eine Boje und ein Satellit die Erde und lernen mit dem Internet als einzigem Ratgeber, was es bedeutet, am Leben und verliebt zu sein. In diesem bahnbrechenden ersten Spielfilm von Sam und Andy Zuchero erforscht LOVE ME KI und Identität durch Live-Action, Animatronik und klassische Animation in einer epischen Geschichte über Verbindung und Transformation.“