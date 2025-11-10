Nach Cavill-Ausstieg: The Witcher im freien Fall

„The Witcher“ war lange ein Erfolgsformat auf Netflix – zumindest solange Henry Cavill in die Rolle des Hexers Geralt von Riva schlüpfte. Seit Liam Hemsworth die Hauptrolle übernommen hat, brechen die Zuschauerzahlen jedoch massiv ein.

Die vierte Staffel verzeichnet laut „What's on Netflix“ einen historischen Tiefstand: In der Startwoche schalteten nur 7,4 Millionen Zuschauer ein. Zum Vergleich: Staffel 2 der Adaption kam in der ersten Woche auf 18,5 Millionen Aufrufe, Staffel 3 immerhin noch auf 15,2 Millionen.

Ob der Absturz an der ablehnenden Haltung vieler Fans gegenüber Hemsworths Darstellung liegt oder an der zunehmenden Abweichung der Serie vom Buch- und Spielematerial, ist nicht sicher. Klar ist jedoch: Das Publikum ist mit der aktuellen Richtung von „The Witcher“ alles andere als zufrieden.