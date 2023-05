The Witcher ohne Henry Cavill: Warum geht die Serie weiter?

Die Fans sind darüber traurig, doch Schauspieler Henry Cavill wird die „Witcher“ Serie von Netflix nach der dritten Staffel verlassen. Viele fragen sich, warum die Serie dann überhaupt fortgeführt wird.

In der vierten Staffel wird Cavill von Liam Hemsworth ersetzt werden. Für viele ein Grund, sie Serie nicht mehr zu sehen, denn für viele Fans ist Cavill in der Rolle von Geralt von Riva einer der Hauptgründe, sich die Produktion anzusehen. Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich erklärte jedoch in einem Interview, dass sie die Serie ohne Cavill fortsetzen wollten, da es noch viele Geschichten zu erzählen gibt. Hissrich äusserte sich positiv über Liam Hemsworth als Ersatz und betonte die Energie, die er mitbringt.

Die kommende dritte Staffel konzentriert sich auf die Vereinigung von Geralt und Yennefer, um Ciri zu beschützen, da sie von vielen gejagt wird. Die Staffel wird am 29. Juni (Volume 1) und am 27. Juli (Volume 2) veröffentlicht. Es bleibt abzuwarten, ob die Serie über Staffel 4 hinaus fortgesetzt wird.