The Witcher steuert aufs Finale zu

Das Ende der Serie „The Witcher“ rückt näher: Netflix hat erneut bestätigt, dass Staffel 5 zugleich das Serienfinale sein wird, erfreut die Fans aber mit der Synopsis.

2026 heisst es damit Abschied nehmen von der Fantasy-Serie, deren Popularität zuletzt unter dem Besetzungswechsel bei Geralt von Riva gelitten hat. Ein konkretes Startdatum für das Finale steht zwar noch aus.

In der offiziellen Synopsis heisst es: