The Witcher steuert aufs Finale zu

Das Ende der Serie „The Witcher“ rückt näher: Netflix hat erneut bestätigt, dass Staffel 5 zugleich das Serienfinale sein wird, erfreut die Fans aber mit der Synopsis.
2026 heisst es damit Abschied nehmen von der Fantasy-Serie, deren Popularität zuletzt unter dem Besetzungswechsel bei Geralt von Riva gelitten hat. Ein konkretes Startdatum für das Finale steht zwar noch aus.
In der offiziellen Synopsis heisst es:
„Das Ende naht: Dunkle Mächte verbünden sich auf dem gesamten Kontinent und hegen bösartige Absichten gegenüber Ciri. Selbst wenn Geralt und Yennefer ihre Tochter retten und ihren letzten Wunsch erfüllen können, als Familie wieder vereint zu sein, müssen sie sich Hindernissen und Feinden stellen, wie sie sie noch nie zuvor erlebt haben.“