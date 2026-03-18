Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War im Kinoformat

Ein Agent, ein Timer und keine Pause: Jack Ryan meldet sich mit „Ghost War“ zurück.

Statt einer fünften Staffel wird die Story als Film weitererzählt. „Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War“ setzt auf mehr Tempo, höhere Einsätze und eine Inszenierung, die klar Richtung Kinoformat geht.

Ryan verlässt erneut seinen Analystenjob und gerät in eine eskalierende Geheimoperation. Der Clou: Die Handlung entfaltet sich in Echtzeit, ein erzählerisches Stilmittel, das den Druck konstant hochhält. Sein Gegner ist eine Black-Ops-Einheit, die ihm stets einen Schritt voraus scheint.

An seiner Seite stehen wieder bekannte Verbündete: Wendell Pierce und Michael Kelly kehren zurück. Neu dabei ist Sienna Miller als MI6-Offizierin. Im Fokus laut Berichten Verrat, ungelöste Konflikte und eine Mission, die für alle Beteiligten persönlicher wird.

Der Film startet am 20. Mai 2026 bei Prime Video.