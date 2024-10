Tom Holland bestätigt kommenden Spider Man-Film

Es gibt gute Nachrichten für „Spider-Man“-Fans, denn Schauspieler Tom Holland hat bei einem Auftritt in der „The Tonight Show with Jimmy Fallon“ offiziell bestätigt, dass der vierte Film in Arbeit ist.

„Nächsten Sommer beginnen wir mit den Dreharbeiten. Alles ist startklar – wir sind fast da. Super aufregend. Ich kann es kaum erwarten“, verkündete Holland fröhlich und hat damit sicher viele Fans glücklich gemacht.

Obwohl es noch keine offiziellen Details gibt, wird vermutet, dass Marvel und Sony den kommenden Film zwischen den beiden kommenden „Avengers“-Filmen, die 2026 und 2027 erscheinen sollen, veröffentlichen könnten.

Neben der Rolle des „Spider-Man“ wird Holland in den kommenden Filmen „Avengers: Doomsday“ und „Avengers: Secret Wars“ sowie in einem neuen Film unter der Regie von Christopher Nolan mitspielen.