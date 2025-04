Tomb Raider-Serie von Amazon scheint sich im Sand zu verlaufen

Solltet ihr auch zu der Gruppe gehören, die bereits seit Jahren auf die „Tomb Raider“-Serie wartet, gibt es jetzt leider schlechte Nachrichten. Das Projekt von Amazon Prime scheint gescheitert zu sein.

Fans freuten sich über die Ankündigung der Serie von Phoebe Waller-Bridge, doch die Drehbücher für „Tomb Raider“, an denen seit Jahren gearbeitet wird, wurden als nicht drehreif bewertet. Ein möglicher Anfang 2025 ist bereits hinfällig und auch die vermeintlich vorgesehene Hauptdarstellerin Sophie Turner ist inzwischen durch andere Projekte gebunden. Eine offizielle Stellungnahme gibt es bisher allerdings nicht.

Für Waller-Bridges läuft es in den letzten Jahren generell nicht gut. Ihr Engagement bei Amazon blieb in den letzten Jahren weitgehend folgenlos. Ihre wenigen Rollen beschränkten sich auf Filme wie „Indiana Jones“ und „Dial of Destiny. Ein geplanter Serien-Reboot von „Mr. & Mrs. Smith“ kam ohne sie zustande.

Bis möglicherweise Nachschub erscheint, können sich Fans die Wartezeit mit Angelina Jolie oder Alicia Vikander als Lara Croft versüssen.