Totally Spies-Projekt: Neues Lebenszeichen von Amazon

Es gibt seit längeren Plänen für eine Live-Action-Adaption von „Totally Spies“, die Umsetzungen verliefen sich bisher allerdings in den Sanden. Nun gibt es ein neues Lebenszeichen von Amazon.

Amazon entwickelt eine Live-Action-Adaption zu „Totally Spies“, die sich an junge Erwachsene richten soll. Die Geschichte begleitet die besten Freunde Clover, Alex und Sam die internationale Spionage mit ihrem ersten Jahr auf dem College verbinden müssen.

Derzeit stehen weder Autor noch Besetzung fest. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen Amazon MGM Studios und Banijay Kids & Family, geleitet von Rola Bauer. Zu den ausführenden Produzenten gehören Jessica Elbaum und Alix Taylor von Gloria Sanchez Productions sowie Banijay Kids & Family CEO Benoît Di Sabatino.

Die ursprüngliche Zeichentrickserie, die von Vincent Chalvon-Demersay und David Michel geschaffen wurde, wurde seit 2001 in fast 200 Episoden ausgestrahlt und wird auf Amazon Prime Video gestreamt. Die Serie ist sehr erfolgreich, wurde in 60 Sprachen übersetzt und in über 220 Ländern verkauft.