Toy Story 5 knackt die 800-Millionen-Marke

Pixars Animationsabenteuer „Toy Story 5“ sorgt weiter für Aufsehen und zählt bereits jetzt zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres.

Der fünfte Teil der Reihe hat weltweit die Marke von 800 Millionen US-Dollar beim Kino-Umsatz überschritten und sich damit einen Platz in der Erfolgsliste der Pixar-Produktionen gesichert. Besonders interessant: In der Schweiz, in Deutschland und weiteren Märkten startet „Toy Story 5“ erst am 23. Juli. Das weltweite Ergebnis könnte in den kommenden Wochen also noch deutlich wachsen.

Für Disney und Pixar bleibt die bekannte Spielzeug-Crew damit ein verlässlicher Publikumsmagnet, auch Jahrzehnte nach dem ersten Abenteuer von Woody, Buzz und Co. Der Erfolg zeigt: Die beliebten Figuren haben weiterhin einen festen Platz auf der grossen Leinwand und sind wieder voll im Spiel.