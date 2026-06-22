Toy Story 5 startet durch

„Toy Story 5“ sorgt derzeit für volle Kinosäle. Die neue Pixar-Fortsetzung hat zum Start bereits 312 Millionen US-Dollar eingespielt. Damit gelingt dem Film der bislang erfolgreichste Kinostart des Jahres 2026 und er zieht an mehreren aktuellen Filmhits vorbei.

Disney und Pixar können sich über einen starken Auftakt freuen. Allein in den USA spielte „Toy Story 5“ rund 160 Millionen US-Dollar ein und sicherte sich damit den bisher grössten Kinostart des Jahres. Zugleich überholt die Fortsetzung aktuelle Titel wie „Backrooms“, „Scary Movie“ und „Michael“. Für Pixar zeigt das einmal mehr, dass etablierte Filmreihen auch 2026 ein grosses Publikum anziehen.

Während Woody und Buzz die Kinocharts anführen, entwickeln sich andere Produktionen unterschiedlich. Steven Spielbergs Science-Fiction-Film „Disclosure Day“ verzeichnet am zweiten Wochenende einen deutlichen Rückgang, bleibt weltweit aber weiterhin solide unterwegs. Der Horrorfilm „Obsession“ hält sich dagegen auch nach sechs Wochen bemerkenswert stark und hat inzwischen die Marke von 300 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen überschritten.