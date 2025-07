Trailer zur 5. Staffel von Stranger Things

Netflix hat den Trailer zur fünften Staffel von „Stranger Things“ veröffentlicht – und die Duffer Brothers drehen zum grossen Finale der Hitserie noch einmal richtig auf.

In der offiziellen Synopsis heisst es:

„Hawkins ist von den Rissen gezeichnet, und unsere Helden verfolgen ein gemeinsames Ziel: Vecna finden und töten. Doch er ist verschwunden – sein Aufenthaltsort und seine Pläne bleiben im Dunkeln. Die Regierung hat die Stadt unter militärische Quarantäne gestellt und die Jagd auf Eleven verschärft. Sie muss erneut untertauchen.“

Die fünfte und letzte Staffel erscheint in drei Teilen: Teil 1 startet am 26. November, Teil 2 folgt am 25. Dezember, und das grosse Finale wird an Silvester 2025 veröffentlicht – für einen besonders spektakulären Abschluss.