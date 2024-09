Trailer für Anime The Colors Within

GKids hat den US-Trailer für „The Colors Within“ veröffentlicht, einen japanischen Anime-Film von Naoko Yamada, bekannt für A „Silent Voice“ sowie „Liz and the Blue Bird“.

Der von Science SARU produzierte Film verfügt über eine bemerkenswerte Sprecherbesetzung und verspricht ein visuelles Erlebnis für Anime-Fans zu werden – auch die Story klingt für viele Anime-Freunde vermutlich interessant:

„Totsuko ist eine Oberschülerin mit der Fähigkeit, die ‚Farben‘ anderer zu sehen. Farben des Glücks, der Aufregung und der Gelassenheit sowie eine Farbe, die sie als ihre Lieblingsfarbe schätzt. Kimi, eine Mitschülerin an ihrer Schule, strahlt die schönste Farbe von allen aus. Obwohl sie kein Instrument spielt, gründet Totsuko mit Kimi und Rui, einem stillen Musikliebhaber, den sie in einem Antiquariat in einer abgelegenen Ecke der Stadt kennenlernt, eine Band. Als sie in einer alten Kirche auf einer abgelegenen Insel üben, bringt die Musik sie zusammen, schliesst Freundschaften und weckt Zuneigung. Werden sie ihr wahres ‚Gesicht‘ entdecken?“