Trailer zu Heroes of the Golden Mask führt ins alte China

Fans von animierten Filmen können sich mit „Heroes of the Golden Mask“ auf Zuwachs freuen – eine Reise in ein altes chinesisches Königreich.

Produziert von CG Bros Entertainment, Arcana Studios und Golden Image Cultural Communication Inc. erzählt der Film eine Geschichte, die von den Bronzemasken von Sanxingdui, eine chinesische archäologische Fundstätte, inspiriert ist. In der offiziellen Synopsis heisst es:

„Charlie, ein weiser, obdachloser amerikanischer Waisenjunge, wird auf magische Weise in das alte chinesische Königreich Sanxingdui transportiert, wo ein buntes Team von Superhelden seine Hilfe braucht, um die Stadt vor einem brutalen Eroberer zu verteidigen.“

„Heroes of the Golden Mask“ klingt nach einem Film für die ganze Familie und soll ab dem 9. Juni auf verschiedenen digitalen Plattformen zur Verfügung stehen.