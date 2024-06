Trailer zu Vaiana 2 bricht Rekorde

Disney hatte eine kleine Durststrecke, feiert jetzt aber ein grosses Comeback. Der „Vaiana 2“-Trailer, der letzte Woche erschien, hat einen Rekord gebrochen.

Der kürzlich veröffentlichte Trailer für „Vaiana 2“ erreichte in nur 24 Stunden über 178 Millionen Aufrufe, was ihn zum meistgesehenen Trailer eines Animationsfilms von Disney macht. Damit übertrifft er frühere Rekordhalter wie „Alles steht Kopf 2“ und „Die Eiskönigin 2“. Die Aufrufzahlen stammen von Plattformen wie TikTok, YouTube, X, Instagram, Facebook und Snapchat.

In der kommenden Fortsetzung von „Vaiana“, erhält sie einen unerwarteten Ruf von ihren Vorfahren und muss sich auf eine gefährliche Reise in die weit entfernten Gewässer Ozeaniens begeben. Was sie dort erlebt, erfahren Zuschauer ab dem Kinostart am 27. November 2024.