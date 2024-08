Transformers feiert 40 Jahre

„Transformers“ feiert ein grosses Jubiläum: 40 Jahre! Zur Feier dieses Meilensteins erwartet Fans bald ein Anime-Twist.

Studio Trigger, bekannt für „Cyberpunk: Edgerunners“ und „Delicious in Dungeon“, verleiht der „Transformers“-Franchise zum 40-jährigen Bestehen einen frischen, stilvollen Look. Eine 40-sekündige Vorschau zeigt den markanten Stil des Studios. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht – bisher heisst es nur „demnächst verfügbar“.

Obwohl es nur wenige Details gibt, ist unklar, ob sich diese Zusammenarbeit zu einem grösseren Projekt ausweiten wird. Studio Trigger hat den „Transformers“ bereits früher Tribut gezollt, und ihre Beteiligung an „Mecha“-Animes wie „Darling in the Franxx“ und „SSSS.GRIDMAN“ deutet auf ihre Fähigkeiten hin.

Am 12. September 2024 kommt ausserdem der Film „Transformers One“ in die Kinos, in dem es um die Beziehung zwischen Optimus und Megatron geht.