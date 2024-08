Transformers One: Neuer Trailer betont die Dramatik des Films

Paramount Pictures hat einen neuen Trailer für „Transformers One“ veröffentlicht, der den Aufstieg von Optimus Prime und Megatron von Brüdern zu Erzfeinden zeigt.

Der Trailer zum kommenden Film betont mehr Dramatik und Action als Komik, was bei den Fans offenbar gut ankommt. Die ersten Reaktionen sind äusserst positiv. Regisseur Josh Cooley verspricht eine Geschichte voller Gefahr und grosser Risiken und beschreibt den Film als episches Abenteuer, das die Ursprünge der ikonischen Figuren Optimus Prime (Chris Hemsworth) und Megatron (Brian Tyree Henry) erzählt. Weitere Stars sind Scarlett Johansson als Elita-1 und Keegan-Michael Key als B-127/Bumblebee.

„Hier ist der neueste Trailer für Transformers One, ein Projekt, von dem Chris Hemsworth so begeistert ist und an dem er mit einer so grossartigen Besetzung von Schauspielern arbeitet. Seht euch die Ursprungsgeschichte in Transformers One-Only an, der am 10. Oktober in die Kinos kommt“, so Paramount Pictures.