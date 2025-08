Turtle-Power zurück im Kino

Der Kultfilm „Teenage Mutant Ninja Turtles“ feiert sein 35-jähriges Jubiläum. Zur Feier des Tages hat Fathom Entertainment einen neuen Trailer zum bevorstehenden Re-Release veröffentlicht – eine nostalgische Reise zurück in die Kindheit vieler Fans.

An zwei Terminen kehrt der Klassiker auf die grosse Leinwand zurück: Samstag, 16. August, und Mittwoch, 20. August. Vor allem für diejenigen, die in den 80er- und 90er-Jahren aufgewachsen sind, wird das Event zu einem besonderen Erlebnis. Unter der Regie von Steve Barron und produziert von New Line Cinema avancierte der Originalfilm nicht nur zum Kassenerfolg, sondern auch zu einem Meilenstein des Genres.

Dank der Arbeit von Jim Hensons Creature Shop wurden die Turtles mit modernster Animatronik zum Leben erweckt – witzig, charmant und der originalen Vorlage treu.

Fathom Entertainment-CEO Ray Nutt bringt es auf den Punkt: